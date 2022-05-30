Фундаментные болты

Ни одна строительная конструкция не обходится без крепежных элементов. Фундаментный болт – один из них. Эти анкера применяют на любых строительных объектах – от небольших частных строений до мостов, многоэтажных домов, заводских фундаментов. Основная задача, которую они выполняют, это основательное скрепление стен с фундаментом. Такая сцепка повышает устойчивость сооружения, особенно в сейсмоопасных районах. Также крепеж этого типа применяют при монтаже тяжелого оборудования или металлоконструкций.

Фундаментные болты представляют собой стержни из металла. С одной стороны на конце нарезана резьба под гайку, противоположный конец анкера может иметь различную конфигурацию в зависимости от назначения.

Типы фундаментных болтов

Имеется единый государственный стандарт ГОСТ 24379.1-2012, в котором прописаны разновидности таких болтов. Их достаточно много, подходящий тип подбирают в соответствии с задачей. Есть и очень простые элементы, которые состоят из шпильки и гайки с одной стороны. Бывают достаточно сложные конструкции составного типа. Помещенные в бетонное основание, они образуют распорку внутри него, усиливая надежность соединения. В некоторых случаях болт фиксируют бетонным раствором или специальным клеем. На эти нормы существуют свои регламенты, которые обозначены в ГОСТе.

Чертёж фундаментных болтов

Фундаментные анкерные болты делятся на несколько различных видов.

Конструкция этого крепежного элемента включает в себя анкерную плиту, соединительную муфту, резьбовую шпильку и металлический стержень. Такие болты могут входить в бетонное основание на глубину до нескольких метров. Применяются для состыковки поверхности с объектами из металла или другого материала. Плита, расположенная на одной стороне болта, не дает возможности вытащить его из бетона, на другом конце нарезана резьба.

Металлический стержень оборудован специальным анкерным приспособлением. Его монтаж производится в каменные, железобетонные, кирпичные фундаменты перед заливкой жидким цементом. При необходимости такой болт можно легко вытащить из отверстия. С его помощью монтируют инженерно-технические сооружения разного предназначения. Анкерная арматура этого съемного крепежа бывает сварной, литой или составной.

Изделие выполнено в виде металлического стержня, с одного торца которого нанесена резьба, а другой конец изогнут в форме крюка примерно на 90°. По ГОСТу максимальная длина болта составляет 1.8 м. Нашел применение в строительстве при закладке железобетонных фундаментов. Конструкция элемента позволяет надежно закрепить его в бетоне. Фиксация производится на опалубке, далее заливают бетонный раствор и выдерживают до полного застывания. В дальнейшем вытащить болт, не разрушив при этом бетонный блок, не представляется возможным.

Изготовлен в виде металлического стержня с резьбой на одном из торцов для гайки. В длину достигает 1.4 м. Его можно устанавливать в уже застывший фундамент, для чего просверливают отверстие определенного диаметра, которое очищают перед тем, как поместить туда болт. Фиксацию производят либо специальным клеем, либо цементным раствором. Следует учесть, что прямыми болтами можно закрепить конструкции только на такой твердой поверхности, которая в дальнейшем не будет подвергаться деформационным нагрузкам.

Выполнен в виде прямого стержня длиной до 5 метров. На одном конце с резьбой гайками закреплена анкерная плита, которая прочно фиксирует болт в бетонном блоке, препятствуя его самопроизвольному выпадению. Изготовление фундаментных болтов такой длины позволяет использовать их с различными по размеру типами фундаментов.

Конусообразный наконечник отлично держится в бетонной конструкции. Монтаж крепежа производят до заливки раствором из цемента.

Применение фундаментных болтов

Фундаментные анкерные болты применимы в любых строительных работах, если требуется надежный крепеж для железобетонных и других объектов. Если здание строят на свайном фундаменте, то такие болты обеспечат ростверку большую прочность, в сейсмоопасных районах они служат дополнительными креплениями для придания устойчивости всему зданию.

Основная цель крепежа – обеспечить максимально надежную сцепку стен с монолитным основанием, а также крепление тяжелого оборудования или любых строительных и металлических конструкций к фундаменту. Фундаментные болты повсеместно используются при строительстве плотин – соединяют жестким сцеплением железобетонные плиты.

Еще один вариант применения анкерных болтов – закрепление негабаритных станков на основаниях. Основная задача в этом случае – оградить бетон от нагрузок, которые передаются ему в виде вибраций от станка. Монтаж такого крепежа стандартный – или на этапе заливки, или в подготовленные отверстия.

Кроме того, анкерные болты незаменимы в случае строительства пристроек, их используют для соединения вновь построенной стены со старой. Здесь требуется не только присоединить конструкции друг к другу, но и сделать так, чтобы нагрузка между ними распределялась равномерно.

Установка фундаментных болтов может быть реализована двумя методами:

закладка перед заливкой фундамента раствором;

забивание в заранее подготовленное отверстие.

Второй способ надежнее, чем первый, но тут надо уделить особое внимание правильности монтажа. Учитывается несколько моментов: глубина залегания, промежуток между болтами, точность установки (параллельно вертикальной оси).

Производство фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-2012

По международному стандарту ГОСТ 24379.1 анкерные фундаментные болты производят из стали высокопрочного типа. Благодаря этому процесс соединения конструкций выполняется с повышенным усилием затяжки. Чтобы защитить металл от ржавления из-за соприкосновения с влагой, его покрывают тонким слоем цинка.

Марки стали для фундаментных болтов

По ГОСТу 24379.1-2012 фундаментные болты производят из различных марок стали, соответствующих определенному температурному режиму. Если конструкцию предполагается эксплуатировать при морозах до 40 градусов, применяются три марки стали – ВСт3кп2, ВСт3пс2 или Ст20. При минусовой температуре от -40 до -50 используют сталь 10Г2С1-6 или 09Г2с-6. В очень холодных условиях от – 51 до -65 надо использовать марки 10Г2с1-8 или 09Г2с-8.

Марка стали Нормативный документ Категория стали для климатического района строительства по ГОСТ 16350-80 II 1 II 5 и др. I 2 , II 2 и II 3 I 1 Ст/3кп ГОСТ 535-88 2* — — Ст/3пс ГОСТ 535-88 2 4** — 20 ГОСТ 1050-88 + — — 09Г2С ГОСТ 19281 -73 6* 4 6 6*** 10Г2С1 ГОСТ 19281 -73 6* 4 6 6***

Покрытие анкерных болтов

Долговечность и надежность крепежа зависит от покрытия. Для фундаментных болтов ГОСТ 24379.1-2012 не регулирует этот показатель, но он должен отвечать всем техническим требованиям.

Важный момент. Часто производство крепежных элементов выполняется без покрытия, в качестве временной защиты используют смазку для консервации, смывать которую надо нагретой щелочью. Для того, чтобы исключить трудозатраты по промывке фундаментных болтов, а также защитить металл от ржавчины, следует использовать защитный слой, который будет отвечать следующим условиям:

гарантированная сохранность прочности резьбы;

покрытие должно быть таким, чтобы не производить механическое очищение резьбы;

металл должен быть защищен от любых внешних воздействий как минимум во время перевозки, хранения и непосредственно монтажа;

в процессе нанесения защитного покрытия должна быть исключена возможность повреждения верхнего стального слоя болта.

Металлический крепеж используется уже давно, и на практике выяснилось, что самый лучший способ защиты поверхности болта – это оцинковка. Разработано много технологий для цинкования, но не все они подойдут. Например, категорически запрещено кислотное травление в процессе подготовки крепежа к обработке цинком.

Есть два основных вида оцинковки, которые не повредят изделию. Это горячий метод и термодиффузионное покрытие цинком. Второй способ предпочтительней по ряду причин:

Так как диффузионный цинк распределяется по поверхности ровно, без наплывов, корректировка резьбы не потребуется.

Цинкование проводят в герметичных емкостях, это исключает нанесение вреда экологии.

По сравнению с гальваническим покрытием, защита намного лучше – примерно в 4 раза.

Адгезионная способность металла повышена, так как на нем нет пор, покрытие сплошное, включая молекулярный уровень.

Термодиффузионное цинкование производится при помощи индукционного нагрева, это лучший способ создания защитного покрытия фундаментных анкерных болтов ГОСТ 24379 1-2012. Индукция происходит в промежутке времени от 5 до 20 минут. По сравнению с радиационным методом она более совершенна, при этом расход цинкового порошка – меньше.

Документация на Фундаментные болты ГОСТ 24379.1-2012

Преимущества нашего завода

Наш завод по изготовлению фундаментных анкерных болтов выпускает все виды и размеры изделия. В производстве задействованы самые современные станки, квалифицированные сотрудники обладают опытом, наработанным годами. Процесс происходит в точном соответствии с ГОСТами и техническими стандартами.

Выпускаем крепеж из сертифицированного металлопроката, который поставляется нам напрямую от завода-изготовителя. Изготовим и поставим партии изделий в любом количестве и любой сложности. Крепеж каждой партии в обязательном порядке проходит испытания на деформацию в собственной лаборатории.

Качество продукции гарантируется:

подбором металлопроката, удовлетворяющего условиям использования метизов и запросам заказчика;

неукоснительным следованием техпроцессам изготовления;

контролем качества продукции на всех этапах обработки;

деформационными испытаниями образцов из каждой партии в лабораторных условиях;

использованием пакетировки для создания условий соответствия предписаниям ГОСТ для хранения и транспортировки крепежа.

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